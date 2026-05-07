Гітаристу гурту Queen заборонили садити нарциси у своєму селі: у чому причина

Гітаристу гурту Queen Брайану Мейу заборонили садити нарциси в селі, де він живе, з міркувань безпеки.

Як пише CNN, артист став своєрідним місцевим героєм у селі Елстед після того, як минулого року пожертвував тисячі цибулин нарцисів для прикраси зеленої зони перед церквою. Але плани щодо розширення проєкту наступного року були заблоковані місцевою владою.

Мей пожертвував близько 3000 цибулин і постійно фіксував ріст квітів у соціальних мережах. Восени він розповів про те, як місцеві школярі допомагали з посадкою, а пізніше опублікував фотографії та відео результатів.

У недавньому дописі в Instagram він заявив, що дуже радий позитивній реакції місцевих жителів. Однак у тому ж дописі він оголосив, що більше не може продовжувати цю ініціативу. Місцева рада відхилила його пропозицію посадити більше квітів у головній зеленій зоні села, пославшись на міркування безпеки дорожнього руху.

"Ми сподівалися прикрасити зелену зону до наступної весни, але план було відхилено. Вони кажуть, що це може вплинути на видимість для транспорту. Нам важко зрозуміти, як якісь квіти заввишки близько 45 сантиметрів можуть загороджувати огляд, особливо з огляду на те, що територія вже оточена припаркованими автомобілями, включаючи фургон з морозивом заввишки понад два метри", – написав Мей.

Це рішення вже викликало бурхливу реакцію в громаді. Один із волонтерів, які брали участь у висаджуванні дерев цього року, назвав проект "повним успіхом" і розкритикував рішення влади як недалекоглядне.

При цьому представники парафіяльної ради Елстеда підтвердили, що відхилили ідею Мея в її первинному вигляді, але заявили, що запропонували інші підходящі місця для посадки.

Рада пояснила, що їм необхідно було враховувати, як використовується зелена зона, де проводяться громадські заходи, яку часто перетинають пішоходи і яка цінується як відкритий простір. При цьому вони заявили, що відкриті для обговорень і цінують участь громади в таких ініціативах.

Нагадаємо, з 2010 року Брайан активно займається благодійністю, є співзасновником фонду із захисту тварин. До речі, фонд носить назву однієї з пісень групи Queen – "Save Me".

