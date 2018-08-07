"Чоловік знімав квартиру в Києві і тягав туди коханок": знайомі Ані Лорак назвали її шлюб фіктивним

За словами знайомих пари, чоловік Ані Лорак зраджував їй завжди - навіть коли Ані Лорак була вагітна. Сама Ані Лорак ніколи не акцентувала уваги на особистому житті, а в сімейних труднощах звинувачувала себе.

Знайомі артистки в Україні повідали про реальну ситуацію всередині сім'ї Ані Лорак та причини розладу з чоловіком.

Про це повідомляє "СтарХит". Багато з них вважають шлюб Лорак з Налчаджиоглу фіктивним.

«Ані Лорак зі своїм турецьким чоловіком давно живуть у фіктивному шлюбі. Він їй зраджував, скотина, завжди. Ще вагітною її зганьбив і нерви жінками на букву «б» тріпав. Знімав квартиру в Києві і тягав туди шмар, поки вона Сонечку носила в животі. Всі це знають у нас в Україні. Раніше він хоч соромився. А тепер зовсім охрінів і змінює вже відкрито»,- заявила киянка Амелія Поганич.

«Все життя Мурат вів себе по відношенню до дружини кепсько, він ще сто років тому мав коханок. Двох дівчат я особисто знала. У одної роман з ним був років 7 тому, в іншої - 4 роки тому. Одна з них була дизайнером. Допомагала їм з ремонтом квартири. Так от, дизайн був і в ліжку. Не обходив цей турецький менеджер жодну спідницю. А де він і де його дружина? Він ніхто, звичайний службовець готелю, із грязі в князі. Вона зробила його крутим, а він всі ці роки їй ось так «дякує», - стверджує ще одна мешканка Києва Світлана Коба.

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Цікавим фактом є те, що і сама Ані Лорак ніколи не акцентувала уваги на особистому житті, а в сімейних труднощах звинувачувала себе., адже вона не могла проводити з чоловіком досить часу через велику завантаженість.

"Це наштовхує деяких людей на міркування про те, що шлюб був піар-ходом, а сама Ані також не вірна своєму чоловікові. Так, деякий час тому в Мережі ходили чутки про зв'язки Лорак з одруженим російським олігархом похилого віку, який оселив її у своєму елітному селищі і оплачував її дуети зі своїм сином", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також покинула разом.