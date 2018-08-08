Коханка чоловіка Ані Лорак похвалилася обручкою та величезним букетом троянд (фото)

Дівчина показала кільце у вигляді корони. Хто зробив такий розкішний подарунок і чи була це пропозиція, Яна не розповіла.

Яна Бєляєва, яку називають можливою коханкою Мурата Налчаджиоглу - чоловіка української співачки Ані Лорак, похвалилася в мережі кільцем і букетом троянд.

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Відповідні кадри з'явилися в її Instagram Stories, передає "Апостроф Лайм". "Виходжу з під'їзду, а тут кур'єр", - написала Бєляєва, зазначивши, що в букеті 151 троянда.

Також дівчина показала кільце у вигляді корони.

Хто зробив такий розкішний подарунок і чи була це пропозиція, Яна не розповіла.

Нагадаємо, в кінці липня чоловіка Ані Лорак помітили в одному з київських караоке в обіймах молодої дівчини. Мурат ніжно обіймав супутницю і гладив внутрішню сторону її стегна. Нічний заклад пара нібито також покинула разом.

ЗМІ повідомили, що з Муратом знаходилася Яна Бєляєва. Сама ж вона нещодавна заявила, що готується до фіналу конкурсу краси. Яна - фіналістка "Міс Україна Всесвіт-2018".