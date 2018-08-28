Фільм “Кіборги” став найуспішнішим проектом за кордоном
11:31, 28 серпня 2018Суспільство
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Василь Боднар наголосив, що культурні проекти – це один з інструментів для створення іміджу України у світі.
Культурні проекти – це один з інструментів для створення іміджу України у світі / УНІАН
Український фільм “Кіборги” про оборону Донецького аеропорту назвали найуспішнішим культурним проектом за кордоном.
Про це у Twitter повідомляє МЗС України.
“Заступник міністра Василь Боднар про якісно нове наповнення публічної дипломатії у зовнішній політиці в рамках #НарадаПослів2018: “Ми запустили дуже багато нових культурних проектів. Один із найуспішніших – це популяризація фільму “Кіборги” за кордоном”, – йдеться у повідомленні.
Василь Боднар наголосив, що культурні проекти – це один з інструментів для створення іміджу України у світі.
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