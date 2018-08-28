Фільм “Кіборги” став найуспішнішим проектом за кордоном

11:31, 28 серпня 2018
Суспільство
1030 0
Культурні проекти – це один з інструментів для створення іміджу України у світі / УНІАН

Про це у Twitter повідомляє МЗС України.

“Заступник міністра Василь Боднар про якісно нове наповнення публічної дипломатії у зовнішній політиці в рамках #НарадаПослів2018: “Ми запустили дуже багато нових культурних проектів. Один із найуспішніших – це популяризація фільму “Кіборги” за кордоном”, – йдеться у повідомленні.

Василь Боднар наголосив, що культурні проекти – це один з інструментів для створення іміджу України у світі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #киборги