Українська кіберполіція закрила популярний кіносайт, який показував "Кіборгів" (фото, відео)

Поліція повідомила про закриття популярного кіносайту 8 червня.

Департамент кіберполіції заявив, що припинив діяльність сайту kinoprostir.com.

Правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, який був адміністратором вказаного ресурсу, повідомляє прес-служба поліції.

На Київщині, за місцем його проживання, поліцейські провели обшук. Було вилучено комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та мобільний телефон.

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Техніку направили на експертизу. Після її результатів вирішуватиметься питання про оголошення адміністратору сайту підозри. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Зазначається, що сервер ресурсу був за межами України. Сам сайт kinoprostir.com діяв протягом останніх трьох років.

"Внаслідок його протиправної діяльності правовласникам було завдано збитків на понад 2,5 мільйона гривень. Сьогодні, 8 червня, роботу сайту було припинено", - йдеться у повідомленні поліції

Правоохоронці заявили, що ресурс kinoprostir.com надавав можливість своїм користувачам без дозволу правовласників відтворювати та розповсюджувати велику кількість аудіовізуальних творів. Зокрема, й український фільм "Кіборги".