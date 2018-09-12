Обдерті стіни і витік газу: у Львові студента виселили з гуртожитку після скарги (відео)

Антисанітарія, обдерті стіни і витік газу. Як виглядає гуртожиток Львівського коледжу архітектури.

Антисанітарія, обдерті стіни, несправний душ та витік газу з кухонних плит - це житлові умови студентського гуртожитку Львівського коледжу архітектури, будівництва та дизайну, йдеться у сюжеті ТСН.12:00.

Проте поскаржитись на такі умови - не можна. Першокурсника, який насмілився розповісти про них знімальній групі ТСН, хутко виселили.

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Гуртожитський комфорт Михайло оцінив у день заселення. У коледж будівництва, архітектури та дизайну приїхав вчитись з Луцька. Заплатив за півроку 4 тисячі гривень, уклав договір з комендантом і пішов дивитися кімнату.

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"Обідраний ламінат, був один стіл на трьох. Душу так не було зовсім, поламане ліжко. Тому я там не зміг залишитися ночувати", - розповідає студент Михайло Хвень.

Батько студента поскаржився на умови журналістам і вже через день Михайла з гуртожитку виселили.

"Підійшов комендант із заявою, де написано - заперечую проживанню", - ділиться Михайло.

І це хлопець ще багато чого не встиг дізнатися про умови в гуртожитку. Старшокурсники показують і розповідають - під наглядом коменданта і вихователя.

"Одна камфорка пропускає газ, якщо її трохи запалити, вона працює, якщо вже до кінця, то чути запах газу", - розповідають студенти.

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На цій кухні на сьомому поверсі готують з ризиком для життя. Вихователь гуртожитку Лілія Мазур каже, що про проблему в курсі, але заходів поки не вжито. На третьому поверсі не готують зовсім, бо плита до газу не підключена. Комендант Володимир Галущак стверджує, що проблема у несправній газовій колонці, проте коли відремонтують – не знає.

А поки у кімнатах горять електроплитки. Хоч студенти розуміють - у разі вогню, звідси не втекти. Аварійні виходи на замках. Рецепт порятунку пропонують такий:

"Цей замок дуже легко відкривається", - стверджує комендант.

"Ключ є у старост і в коменданта на прохідній, є ще всі ключі", - додає вихователь.

Кімнати студенти ремонтують самі. Матраци, холодильники, мікрохвильові печі і чайники привозять з дому. А от місця загального користування дуже занедбані. Миються тут стоячи на голому бетоні, зі стелі відпадає штукатурка. Сантехніку теж лагодять самотужки.

Кожен студент платить за своє проживання, але цієї оплати не вистачає навіть на комунальні послуги, кажуть у коледжі. Їхні студенти платять 390 гривень на місяць, пожильці з інших навчальних закладів - 520. А за такі гроші, умови, запевняють, ще не найгірші.

За місяць, обіцяє директор, замість старих газових плит поставлять безпечні електричні. Чому цього не зробили раніше - не уточнює. А ще каже, будуть збори, де обговорять умови в гуртожитку і інцидент з видворенням студента. Бо комендант тепер запевняє - Михайла не виселяв. А лише відмовив у заселенні. Бо студент, мовляв, хотів забагато - цивілізованих умов.