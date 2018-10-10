Президент підписав закон про підвищення соціального захисту військовослужбовців

Закон передбачає можливість членам сімей осіб, що загинули після звільнення внаслідок отриманих на службі травм, отримувати таку ж грошову допомогу, як і члени сімей осіб, що померли в статусі військовослужбовця.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців».

Про це повідомила прес-служба глави держави.

"Реалізація закону дозволить посилити соціальний захист членів сімей осіб, що загинули після звільнення зі служби внаслідок травм, контузій, каліцтва чи захворювань, отриманих у зв’язку із захистом Вітчизни, та дозволить надати їм обсяг прав на отримання одноразової грошової допомоги, яким володіють члени сімей осіб, що померли в статусі військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

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Також розширено перелік підстав для отримання одноразової грошової допомоги військовослужбовцями та надано право на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей іноземців та осіб без громадянства, що загинули або померли після звільнення зі служби внаслідок захворювання, поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час проходження військової служби в Збройних силах України.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців (реєстраційний номер 6268-1).

Зміни вносяться в закони України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

Документом встановлено виплату одноразової грошової допомоги членам родин військовослужбовців, які померли протягом року після звільнення з військової служби внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.