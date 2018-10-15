Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram
21:54, 15 жовтня 2018Суспільство
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Менш ніж за добу знімок набрав понад 160 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Instagram Віра Брежнєва
Популярна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом.
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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, поцікавившись у шанувальників, що краще - "неідеальне фото або ідеальний фотошоп". Менш ніж за добу знімок набрав понад 160 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
"Ви в будь-якому випадку чудова", "Віра, ви і без фотошопу ідеальна!" "Красу не сховаєш", "Ви богиня!" "Просто красуня", "У вас ідеальне тіло", - написали в коментарях.
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