Віра Брежнєва повністю оголилася на фото і "підірвала" Instagram

Менш ніж за добу знімок набрав понад 160 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Популярна українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва зачарувала мережу оголеним тілом.

Читайте такожЛобода привітала з днем народження російського співака і нарвалася на критику (відео)

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, поцікавившись у шанувальників, що краще - "неідеальне фото або ідеальний фотошоп". Менш ніж за добу знімок набрав понад 160 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

"Ви в будь-якому випадку чудова", "Віра, ви і без фотошопу ідеальна!" "Красу не сховаєш", "Ви богиня!" "Просто красуня", "У вас ідеальне тіло", - написали в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак заінтригувала мережа загадковим посланням.