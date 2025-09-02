В український прокат фільм вийде 22 січня 2026 року.

Українські кіномани зможуть подивитися на "великих" екранах один з найочікуваніших фільмів року – історичну драму "Гамнет" (Hamnet) від оскароносної режисерки Хлої Чжао ("Наїзник", "Земля кочівників", "Вічні").

Як повідомила пресслужба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 22 січня 2026 року.

Фільм, заснований на однойменному романі північноірландської письменниці Меґґі О'Фарелл, розповідає вигадану історію з життя знаменитого англійського драматурга 16 століття Вільяма Шекспіра, фокусуючись на трагічній події в його родині – смерті єдиного 11-річного сина Гамнета. Під впливом горя Шекспір створив свого знаменитого "Гамлета".

Роль знаменитого письменника у фільмі виконав Пол Мескаль ("Після сонця", "Всі ми незнайомц", "Гладіатор II"), а його дружини Агнес – Джессі Баклі ("Незнайома дочка", "Чоловічий рід", серіали "Чорнобиль", "Фарго").

Також у стрічці зіграли Джо Алвін ("Фаворитка", "Види милосердя", "Бруталіст") та Емілі Вотсон ("Еквілібріум", "Дрібниці життя", серіали "Чорнобиль", "Дюна: Пророцтво").

Світова прем'єра "Гамнета" відбулась 30 серпня 2025 року в основній конкурсній програмі кінофестивалю в Тельюрайді (США), де він був вкрай високо сприйнятий критикою. В американський прокат фільм має вийти 27 листопада 2025 року, а пізніше його почнуть показувати в решті країн світу.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 100% схвалення від критиків (на основі перших 12 відгуків). Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 95 зі 100 балів (на основі перших семи відгуків), що відповідає характеристиці "всезагальне визнання".

