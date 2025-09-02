Усі епізоди серіалу вийдуть одночасно 25 вересня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер історичного серіалу "Дім Гіннесів" (House of Guinness), що є однією з найбільш очікуваних прем'єр вересня 2025 року.

Серіал розповідає про ірландську родину Гіннесів, яка створила легендарну пивоварну компанію Guinness у 19 століттію. У центрі сюжету – четверо дорослих дітей родини, Артур, Едвард, Анна та Бен, які стикаються з наслідками смерті патріарха родини Бенджаміна Гіннеса.

Головні ролі у шоу виконали Луїс Партрідж (франшиза "Енола Голмс", серіали "Пістол", "Дисклеймер"), Ентоні Бойл ("Толкін", "Тетріс"), Емілі Ферн ("Джой: Диво життя", серіал "Чорне дзеркало") та Фінн О'Ші (серіал "Володарі повітря").

Також у серіалі зіграли Джеймс Нортон ("Ціна правди", "Коматозники", "Боб Марлі: Одне кохання"), Джек Глісон (серіали "Гра престолів", "Пісочний чоловік"), Девід Вілмот ("Ірландець", "Диво") та інші.

Шоуранером серіалу виступив творець "Гострих картузів" Стівен Найт, який також відзначився роботою над шоу "Табу", "Сліпота" та "Все те незриме світло". Крім того, він є автором сценаріїв до таких нашумілих фільмів, як "Ігри чемпіонів", "Дівчина у павутинні", "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" та "Марія".

Перший сезон серіалу налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно 25 вересня 2025 року.

