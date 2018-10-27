Перехід на зимовий час в Україні: як пережити
В останню неділю жовтня 2018 року в Україні традиційно відбудеться перехід на зимовий час.
У ніч з 27 на 28 жовтня, о 4:00 стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Проте восени, коли люди і так страждають від нестачі вітамінів і перебудовуються на холод, переведення годинників може негативно вплинути на організм.
Особливо це стосується людей, у яких є хвороби серцево-судинної системи і схильність до депресії. За словами вчених, на адаптацію організму до переходу на зимовий час потрібен, як мінімум, тиждень.
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Як пережити перехід на зимовий час
Якщо ви схильні до депресії, постарайтеся максимально скоротити кількість стресових ситуацій в житті в цей період.
Дайте організму відпочити, не перевантажуйте себе справами. Постарайтеся уникати фізичних і емоційних навантажень.
Це гарний час, щоб влаштувати розвантаження організму. Уникайте жирного, солодкого і алкоголю. Їжте побільше овочів і фруктів, багатих вітаміном С. Він зміцнить імунну систему і захистить від нервової перевтоми.
За тиждень до переведення годинників на зимовий час щодня лягайте спати на 15 хв. раніше, ніж зазвичай - це допоможе швидше адаптуватися.
Більше часу в цей період проводите на свіжому повітрі - хоча б півгодини прогулянки в день.
Мінімум за годину до сну рекомендується відмовитися від використання гаджетів.
Також у цей період рекомендується уникати денного сну і не пити каву у другій половині дня.