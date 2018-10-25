Від лежебоки до наглядача острова: топ - 5 незвичних вакансій на ринку праці у світі (відео)

У світі існують професії, про які можна тільки мріяти. Наприклад, вихователі панд або дегустатори шоколаду.

Якщо ви з тих, кому не хочеться працювати у офісі, гайда за роботою своєї мрії.

Пропонуємо вам топ - 5 незвичних вакансій на ринку праці у світі.

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Дегустатор шоколаду

Дегустатор шоколаду повинен оцінити зовнішній вигляд, аромат і смакові якості продукту. Середня зарплата становить 50-70 тисяч доларів на рік.

Обіймач

У світі є заклади, де гостям пропонують прилягти у зручне ліжко, приносять какао і міцно-міцно обіймають. Для представників професії інтимна близькість суворо заборонена. Серед клієнтів - вдови, літні люди і ті, хто втратив близьку людину. Оплата за послугу складає 60 доларів за годину

Вихователь для панд

У Китаї можна влаштуватися працювати у заповідник і няньчити дитинчат панд. В обов'язки няні входить годування, розвага і ласкаве поводження з пандами. Вихователь отримає безкоштовне житло, харчування, службовий автомобіль і 32 тисячі доларів у рік.

Лежебока

Французький інститут космічної медицини шукає добровольців для проведення експерименту. В ході експерименту добровольці повинні провести в ліжку два місяці. За два місяці, проведені в ліжку, організатори готові заплатити учасникам по 16 тисяч євро.

Наглядач острова

Наглядач острова Гамільтона - вакансія, про яку мріє майже кожен. В обов'язки входить: життя в красивій віллі, заняття дайвінгом і відвідування визначних пам'яток. Всі ці дії співробітник повинен викладати у блог, який буде залучати туристів. Бонусом за цю «непосильну» працю стане гарна зарплата у розмірі 150 тисяч доларів за півроку.