ДТП з "Дизель шоу": з'явилася нова інформація про стан здоров'я акторів

20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель шоу" і вантажівка.

Прес-служба команди "Дизель шоу" розповіла про самопочуття акторів шоу після аварії під Києвом.

Яна Глущенко і Єгор Крутоголов поки що проходять реабілітацію в домашніх умовах. Актори в очікуванні подальшого обстеження лікарів. Євгену Сморигіну прописаний постільний режим до кінця року. Вікторія Булітко оговтується від події морально і фізично. Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять в гіпсі. Максим Неліпа потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталося ДТП, в якому зіткнулися автобус з артистами "Дизель шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. Унаслідок ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.