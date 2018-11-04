У Генпрокуратурі відзвітували про розслідування справи Гандзюк

За три місяці замовників нападу так і не знайшли.

Наразі під вартою перебувають двоє осіб, які підозрюються в організації та здійсненні смертельного нападу на радника мера Херсона і громадської активістки Катерини Гандзюк. Ще троє підозрюваних - під домашнім арештом.

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Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

"За фактом замаху на вбивство ГУ Нацполіції в Херсонській області було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронцями встановлено 5 осіб, які об'єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину, та всім судом було обрано запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають С. Торбін та М. Грабчук, іншим, у зв'язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було допитано 367 осіб, призначено та проведено 21 експертизу, проведено 9 обшуків та 26 оглядів.

"Крім того, центральним управління СБ України проводиться досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв'язку з цим 28 жовтня С. Торбіна із Херсонського СІЗО для проведення слідчих дій направили до центрального управління СБУ в м. Київ", - додала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк після тривалого лікування померла. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк на завершене умисне вбивство.