Снігопад у Києві: що відбувається на столичних шиномонтажах (відео)

Водії спричинили справжній аншлаг на шиномонтажах.

Із початком снігопаду у Києві на шиномонтажах спостерігається справжній аншлаг.

Столичні водії масово кинулися перевзувати свої авто у зимову гуму. Чи можна ще пробитися до автомайстра, дізнавалися журналісти ТСН.

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Зазначається, що машини під'їжджають одна за одною, тому майстри намагаються робити все максимально швидко.

На запитання журналістів водії шукають собі виправдання, чому не поміняли гуму раніше.

Як повідомляв УНІАН, кияни виявилися не готові до снігопаду, незважаючи на попередження синоптиків. Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП, через що утворилися 10-бальні затори.