Снігопад у Києві спричинив десятки ДТП: столицю скували 10-бальні затори

Затори спостерігаються у всіх районах Києва.

Кияни виявилися не готові до снігопаду, не дивлячись на попередження синоптиків. Через сніг на дорогах столиці сталося безліч ДТП, через що утворилися 10-бальні затори.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, всього по Києву сталося близько півсотні аварій.

Затори паралізували майже все місто. В деяких місцях машини рухаються зі швидкістю менше 5 км/год.

Згідно сервісу Google Maps, найбільше ускладнено рух у центрі столиці, на Набережному шосе, по Повітрофлотському проспекту, вулиці Вадима Гетьмана, Олени Теліги, по проспекту Перемоги, Кільцевій дорозі, на Софіївській Борщагівці. Паралізовані і мости столиці у бік центру, зокрема по Південному мосту, мосту Патона і метро.

Снігопад у столиці розпочався близько 09:30 і до теперішнього часу опади посилюються.

У "Київатодор" повідомили, що на дороги міста вже виїхала снігоприбиральна техніка.

Всіх учасників дорожнього руху просять бути уважними та обережними під час руху по місту в умовах снігопаду.