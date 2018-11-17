Помер відомий російський співак - автор хіта 90-х "Плачет девушка в автомате" (відео)
Радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.
Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на директора музиканта Олександра Сидоренка.
Він підтвердив, що артист помер сьогодні. Питання щодо похорону вирішується.
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Інформацію про смерть артиста також розмістила на своїй сторінці в Instagram співачка Наталя Штурм. Вона була подругою Осіна.
РосЗМІ повідомляють, що причина смерті співака невідома. Колеги та знайомі Осіна раніше розповідали про його алкогольну залежність.
Євген Осін народився 4 жовтня 1964 року. Популярність артистові принесли пісні "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка" та інші.
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