ЗМІ повідомили про смерть «батька» супергероїв Marvel Стена Лі (відео)

Письменник "дав життя" безлічі найвідоміших супергероїв, включно з Людиною-Павуком та Людьми Ікс.

Американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі помер у віці 95 років.

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Про це повідомляє таблоїд TMZ з посиланням на дочку письменника. Відзначається, що вранці в понеділок його госпіталізували у Лос-Анджелесі, чоловік помер у лікарні.

Лі давно страждав від проблем зі здоров'ям. Зокрема – від пневмонії та проблем із зором. Тим не менш, він продовжував з'являтися в нових фільмах з персонажами Marvel у невеликих камео та час від часу брав участь у публічних заходах.

Стен Лі (справжнє ім'я - Стенлі Мартін Лібер) народився у 1922 році в Нью-Йорку. Під час Другої світової війни служив у військах зв'язку.

Письменник уславився насамперед як автор коміксів, один із творців Людини-Павука, Халка, Фантастичної четвірки та безлічі інших культових супергероїв.

З початку сімдесятих він був редактором видавництва Marvel і врешті-решт став важливою іконою поп-культури, регулярно з'являючись на публічних заходах та в епізодичних ролях у фільмах з персонажами видавництва.