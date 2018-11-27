Сьогодні в Україні офіційно починає роботу ДБР

27 листопада 295 слідчих відомства складуть присягу, серед них буде призначено 102 слідчих центрального апарату і 193 слідчих територіальних управлінь ДБР.

Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно починає свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні директора зазначеного відомства Романа Труби, опублікованому раніше в офіційному урядовому виданні "Урядовий кур'єр".

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"Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомляє про початку діяльності Державного бюро розслідувань з 27 листопада 2018 року як центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до його компетенції", - зазначено в ньому.

Очікується, що сьогодні складуть присягу 295 слідчих. Серед них будуть призначені 102 слідчих центрального апарату і 193 слідчих територіальних управлінь ДБР.

У центральному апараті та територіальних управліннях сформовані слідчі підрозділи за трьома напрямками: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.

Раніше повідомлялося, що директором територіального управління ДБР в Києві на відкритому конкурсі призначений Руслан Марчук.