"Ситуація викликає занепокоєння": на Одещині посилять присутність силовиків
Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність посилити присутність силовиків на Одещині в умовах воєнного стану.
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"Зважаючи на вчорашні інциденти в Одесі, про які доповів Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, ми, у рамках ухвалення рішень щодо дії воєнного стану, маємо обов’язково посилити присутність силовиків на Одещині для додаткових заходів із забезпечення правопорядку", - заявив він.
За словами Авакова, викликає занепокоєння ситуація в Одесі.
"Було два інциденти ...з нападом на одного із політиків, також зіткнення було з молодиками, які там пробували віджимати, так скажімо, черговий будівельний майданчик. Затримано 17 осіб. Я пропоную обговорювати додаткові заходи по Одесі", - наголосив Аваков.
Як відомо, в Одесі закидали яйцями Анатолія Гриценка і побили його соратників.