В Одесі закидали яйцями Гриценка і побили його соратників (відео)

Очевидці стверджують, що нападники - молоді чоловіки спортивної статури.

У центрі Одеси сьогодні сталася сутичка між прихильниками і противниками лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, якого невідомі закидали яйцями.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися в Приморському районі міста, невідомі закидали яйцями лідера політичної партії.

В результаті між його прихильниками і противниками сталася сутичка.

«За наявною інформацією, під час конфлікту його учасники використовували проти опонентів газові балончики. Протиправні дії припинили поліцейські, які патрулювали вулиці. Вони розняли учасників конфлікту і не допустили його ескалації», - заявили в главку.

Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські опитують свідків і очевидців події, а також вживають заходів зі встановлення всіх її учасників.

Читайте такожКоломойський розповів, хто має найбільші шанси стати новим президентом

За словами прихильників Гриценка, у середу була запланована його зустріч в приміщенні офісного центру «Термінал-42» на вулиці Рішельєвській. Вони зазначають, що зловмисників було 20-30 чоловік. Спочатку вони перегородили шлях політику і намагалися вручити йому великого гарбуза, в який вставили фалоімітатор. На гарбузі був образливий напис, зроблений із застосуванням ненормативної лексики. Гриценко відштовхнув «подарунок», після чого його закидали яйцями.

«Потім «тітушки» напали на активістів, які супроводжували Гриценка. Поліція нікого з нападникіа не затримала. Є постраждалі, викликали швидку. Постраждалі та свідки зараз спілкуються з поліцією. Попереду нападників було кілька асоціальних елементів, для прикриття, самі бойовики були в масках», - заявили прихильники політика.

Очевидці стверджують, що нападники - молоді чоловіки спортивної статури. У одного з постраждалих розсічена брова.

Як передає Shark Radio на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався перед входом в офісний центр "Термінал 42", де знаходиться SHARK Radio.

Відзначається, що у політика був запланований прямий ефір.

«Група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценку вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували. Кількох з них "тітушки" побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову. Першу допомогу постраждалим надали медики швидкої, яка прибула на місце події. На даний момент поліція опитує свідків», - йдеться у повідомленні.