У порт Маріуполя прибула танкова рота - волонтер
10:16, 03 грудня 2018Суспільство
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"Цю радісну картину спостерігали близько 30 журналістів провідних ЗМІ світу, під чуйним керівництвом заступника міністра оборони", - написав волонтер.
Свідками стали багато іноземних журналістів / фото facebook.com/takhmazov
У порт Маріуполя прибула танкова рота.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Сергій Тахмазов.
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"Танкова рота заспокоїть кого завгодно. Я не очікував, що "ведмедики" приїдуть за мною. Цю радісну картину спостерігали близько 30 журналістів провідних ЗМІ світу, під чуйним керівництвом заступника міністра оборони", - написав він.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти і літаки.
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