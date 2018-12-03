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У порт Маріуполя прибула танкова рота - волонтер

10:16, 03 грудня 2018
Суспільство
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Свідками стали багато іноземних журналістів / фото facebook.com/takhmazov

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Сергій Тахмазов.

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"Танкова рота заспокоїть кого завгодно. Я не очікував, що "ведмедики" приїдуть за мною. Цю радісну картину спостерігали близько 30 журналістів провідних ЗМІ світу, під чуйним керівництвом заступника міністра оборони", - написав він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти і літаки.

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Теги: #Маріуполь#танки