У порт Маріуполя прибула танкова рота - волонтер

"Цю радісну картину спостерігали близько 30 журналістів провідних ЗМІ світу, під чуйним керівництвом заступника міністра оборони", - написав волонтер.

У порт Маріуполя прибула танкова рота.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Сергій Тахмазов.

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"Танкова рота заспокоїть кого завгодно. Я не очікував, що "ведмедики" приїдуть за мною. Цю радісну картину спостерігали близько 30 журналістів провідних ЗМІ світу, під чуйним керівництвом заступника міністра оборони", - написав він.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали модернізовані бойові літаки, вертольоти і літаки.