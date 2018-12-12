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"В родині не без виродків": у МВС прокоментували втечу до РФ харківського екс-патрульного

15:33, 12 грудня 2018
Суспільство
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Втікач виклав таку фотографію у мережі / фото Євген Жуков, Facebook

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк телеканалу "Прямий" прокоментував цей випадок.

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"Нажаль в родині не без виродків, і серед 130 тисяч порядних чесних і відданих своїй справі і служінню народу України завелася паршива вівця. Цей покидьок справді був задокументований. В квітні він був звільнений з лав патрульної поліції і перебував під слідством прокуратури за вимагання і хабар. Безумовно мова йшла про ймовірний тюремний термін. Мабуть він прийняв для себе рішення втекти в "Мордор"", - сказав Шкіряк.

За його словами, нічого в цьому дивного немає, оскільки в державі-агресорі збираються всі покидьки і всі зрадники, які тікають з України. В тому числі, таке спостерігається протягом останніх років.

"Сьогодні ми заявили про те, що цей негідник наразі отримав громадянство Росії. Безперечно російська пропаганда буде використовувати чергову антиукраїнську єресь. Безумовно вони будуть в звичному для них ключі зі своєї сторони, як в королівстві кривих дзеркал, подавати цю інформацію. Але істина одна. Ця паршива вівця, яка на превеликий жаль, певний час перебувала в українській патрульній поліції і була виявлена і задокументована. Сьогодні він там", - розповів Шкіряк.

Він наголосив, що це людський фактор.

"Ми пишаємося тими 130 тисячами українських поліцейських, які сьогодні продовжують віддано служити справі і захищають права і свободи українських громадян", - завершив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник патрульної поліції Харкова Денис Кучеренко, який разом з подільниками відібрав з допомогою шантажу автомобіль у чоловіка, а також вимагав у нього "відступні", втік до РФ і отримав російське громадянство.

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Теги: #поліція#Харків