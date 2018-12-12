"В родині не без виродків": у МВС прокоментували втечу до РФ харківського екс-патрульного

В державі-агресорі збираються всі покидьки і всі зрадники, які тікають з України, відзначив радник голови МВС Зорян Шкіряк.

Один із колишніх патрульних харківської поліції, аби уникнути терміну за гратами за хабарництво, втік до Російської Федерації.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк телеканалу "Прямий" прокоментував цей випадок.

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"Нажаль в родині не без виродків, і серед 130 тисяч порядних чесних і відданих своїй справі і служінню народу України завелася паршива вівця. Цей покидьок справді був задокументований. В квітні він був звільнений з лав патрульної поліції і перебував під слідством прокуратури за вимагання і хабар. Безумовно мова йшла про ймовірний тюремний термін. Мабуть він прийняв для себе рішення втекти в "Мордор"", - сказав Шкіряк.

За його словами, нічого в цьому дивного немає, оскільки в державі-агресорі збираються всі покидьки і всі зрадники, які тікають з України. В тому числі, таке спостерігається протягом останніх років.

"Сьогодні ми заявили про те, що цей негідник наразі отримав громадянство Росії. Безперечно російська пропаганда буде використовувати чергову антиукраїнську єресь. Безумовно вони будуть в звичному для них ключі зі своєї сторони, як в королівстві кривих дзеркал, подавати цю інформацію. Але істина одна. Ця паршива вівця, яка на превеликий жаль, певний час перебувала в українській патрульній поліції і була виявлена і задокументована. Сьогодні він там", - розповів Шкіряк.

Він наголосив, що це людський фактор.

"Ми пишаємося тими 130 тисячами українських поліцейських, які сьогодні продовжують віддано служити справі і захищають права і свободи українських громадян", - завершив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник патрульної поліції Харкова Денис Кучеренко, який разом з подільниками відібрав з допомогою шантажу автомобіль у чоловіка, а також вимагав у нього "відступні", втік до РФ і отримав російське громадянство.