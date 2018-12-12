"Дякую ФСБ і Путіну": харківський патрульний-вимагач отримав російське громадянство (фото)

В Україні Кучеренко з подільниками судили за те, що вони шантажем відібрали у чоловіка авто і розібрали його на запчастини, завдавши потерпілому збитків на 400 тисяч гривень.

Колишній співробітник патрульної поліції Харкова Денис Кучеренко, який разом з подільниками відібрав з допомогою шантажу автомобіль у чоловіка, а також вимагав у нього "відступні", втік до РФ і отримав російське громадянство.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Євген Жуков в Facebook.

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"Дякую МВС РФ, дякую ФСБ РФ! Всім злочинцям, бандитам, хабарникам і здирникам... Забирайте собі. Такий природний відбір мені подобається! Прийшов патруль, був задокументований за перевищення повноважень (вимагання і хабар), до суду втік до РФ. І вже громадянин великої. Хороша перспектива. Забирайте в ДАІ і не дякуйте", - написав він.

Зазначимо, що в Україні Кучеренко з подільниками судили за те, що вони шантажем відібрали у чоловіка авто і розібрали його на запчастини, завдавши потерпілому збитків на суму 400 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області затримали воєнкома під час отримання $4,5 тисячі хабара.