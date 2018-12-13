Українка стала "Місіс Москва 2018": її зацькували в мережі через Євромайдан (фото)

Українку, яка перемогла в конкурсі, зацькували в мережі через Євромайдан.

У російській столиці пройшов конкурс краси "Місіс Москва-2018". Володаркою титулу найкрасивішої заміжньої жінки стала 35-річна українка, випускниця Київського інституту культури і мистецтв Катерина Ліфшиць.

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На українку одразу почалися цькування в соцмережах через її знімок, де вона позує в Києві на Євромайдані на тлі згорілого Будинку профспілок. Після цього Катерина це фото видалила, передає "КП".

Чоловік королеви краси Євген Ліфшиць у коментарі порталу "РІА ФАН" почав її виправдовувати, заявивши, що в 2014 році Катерина приїхала до України до батьків, але в подіях Євромайдану вона участі не брала.

Чоловік Катерини - керівник агентства кібербезпеки і член експертної ради комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку.

Про саму переможницю відомо небагато. Вона виховує двох близнюків. Після переїзду в Москву працювала стилістом у салоні краси.

Ті, хто визнав перемогу Катерину Ліфшиц сумнівною, влаштували їй в мережі справжнє цькування. В її Instagram пишуть у коментарях "Цікаво, проплачено було чи ні?".

Як повідомляв УНІАН, мексиканська модель Ванесса Понсе де Леон завоювала титул "Міс світу 2018". У першому після перемоги інтерв'ю Понсе сказала, що все ще не може повірити у свій успіх й зізналася в любові до батьківщини.