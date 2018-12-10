"Міс світу 2018": як виглядає переможниця у купальнику (фото)

Мексиканська модель Ванесса Понсе де Леон завоювала титул "Міс світу" 2018 року. У першому після перемоги інтерв'ю Понсе сказала, що все ще не може повірити у свій успіх і зізналася в любові до батьківщини.

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"Сподіваюся, я зможу порушити стільки сердець, скільки зможу", - додала мексиканка. 26-річна Понсе - перша представниця Мексики, яка завоювала титул "Міс світу".

Вона почала модельну кар'єру у 2014 році з участі в реаліті-шоу Mexico's Next Top Model, здобувши в ньому перемогу. Цього року Понсе стала "Міс світу Мексика".

Як повідомляє, цього року нашу країну представляє Міс Україна-2018 Леоніла Гузь.