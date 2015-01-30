З обстріляної Новотошківки будуть евакуйовані сім'ї з дітьми

Про це йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Геннадія Москаля.

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Голова ОДА відвідав селище Новотошківка, яке в результаті бойових дій залишилося фактично відрізаним від зовнішнього світу. Новотошківка знаходиться в 2 км від 29-го блокпосту на автодорозі Бахмутка і за останні кілька тижнів піддалося інтенсивному обстрілу бойовиків з артилерії і "Градів". У селищі багато пошкоджених будинків, деякі зруйновані повністю, перебиті системи життєзабезпечення, немає води і світла. Більшість жителів виїхали, рятуючись від війни, проте близько 250 селян залишилися (в мирний час тут було більше 2 тис. жителів).

"Магазини тут закриті, сюди вже півтора тижні ніхто не завозить продукти, голова селища втік, депутатів немає, тобто, селище покинуте саме на себе. Привезли сюди 10 тонн продуктів, поспілкувалися з людьми, які у відчаї і не знають, що робити. Склали списки необхідного - свічки, сірники, ліки, плівка для вибитих вікон, хліб та інші продукти... За гуманітарною допомогою прийшли і молоді мами з маленькими дітьми, яких залишилося близько 15. Попросив людей дати згоду вивезти дітей (маленьких - з матерями) в інші області України, де не стріляють", - зазначив Геннадій Москаль.

За його словами, проживання, харчування та навчання будуть за рахунок держави. "Коли будуть складені списки, обласна влада вивезе сім'ї з дітьми на бронетехніці. Наступного тижня сюди привезуть нову партію допомоги", - сказав Геннадій Москаль.