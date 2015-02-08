П’ятеро українських бійців прибули на реабілітацію до Відня

До столиці Австрії – Відня на реабілітацію прибули п’ятеро військовослужбовців з України.

Четверо пацієнтів зі Збройних сил України, один – з Національної гвардії, повідомляється на сторінці НГУ у Facebook.

«Хлопці пережили ампутації ніг і були нещодавно протезовані в Україні. Реабілітаційний курс «Школа ходи» передбачає фізіотерапію, навчання ходьбі на протезах, повноцінне їх використання тощо», - зазначається у повідомленні.

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Пацієнти три тижні перебуватимуть у реабілітаційному центрі SKA Zicksee у східній Австрії. Такий проект став можливим за ініціативи та фінансування спілки жертв війни та ветеранів Австрії (KOBV).