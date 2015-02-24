На Донеччині пошкоджено та зруйновано понад 10 тисяч об'єктів

У Донецькій області пошкоджено або зруйновано більш як 10 тисяч об'єктів на суму майже 3 млрд грн.

Про це повідомляє сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на департамент економіки.

Йдеться про 7 тис. 409 об'єктів житлового будівництва, 1 тис. 346 об'єктів електропостачання, 62 - теплопостачання, 58 - водопостачання, 848 - газопостачання, 19 - каналізаційного господарства.

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Крім того, постраждали 70 установ охорони здоров'я, 176 загальноосвітніх шкіл, 86 дошкільних установ, 28 професійно-технічних, 19 вищих навчальних закладів, 26 об'єктів фізичної культури і спорту, 54 установи культури.

Пошкоджено 128 об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, 66 об'єктів промисловості, 95 підприємств торгівлі, 4 банківські установи і 123 об'єкти інших сфер економіки.