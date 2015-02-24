У Донецькій області у покинутому будинку знайшли понад 5 тис. протигазів

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, днями правоохоронці отримали інформацію про зберігання в одному із приватних будинків засобів індивідуального захисту від радіаційного, хімічного та біологічного впливу. «Внаслідок оперативних заходів у занедбаному будинку виявили понад 5 тисяч комплектів протигазів», - повідомили у прикордонній службі.

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Під час огляду інших приміщень і території, прилеглої до будівлі, мін, зброї або інших небезпечних предметів не виявлено, додали у відомстві.

«Кому і з якою метою знадобилася така кількість протигазів, зараз встановлюють правоохоронці», - наголошується в повідомленні.

127 ящиків із протигазами передано співробітникам МВС.

Нагадаємо, у червні минулого року УНІАН повідомляв, що в Донецьку бойовики пограбували військову кафедру університету, зокрема забрали макети зброї і протигази.