Майже 20% росіян впевнені, що Нємцова вбили спецслужби РФ - дослідження

Про це свідчать результати інтернет-опитування соціологічного центру ЦИМЕС, повідомляє Lenta.ru.

У дослідженні взяли участь понад 26 тисяч чоловік з Росії, Казахстану, України, Білорусії, США, Німеччини та інших країн.

З числа всіх опитаних варіант відповіді «в смерті Нємцова винні іноземні спецслужби», які домагалися дестабілізації обстановки в Росії, вибрали 23,4 відсотків респондентів (6,1 тисячі). Тих, хто вважає відповідальними російські спецслужби, - 18,1 відсотків (4,7 тисячі). 10,6 відсотків (2,8 тисячі) опитаних вважають, що в смерті політика винна нова українська влада (ця відповідь є третьою за популярністю серед жителів Росії (12,1 відсотків') після варіантів «важко відповісти» і версії про іноземні спецслужби, більшість українців (56,9 відсотка) звинувачують російські спецслужби.

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5,3 (1,4 тисячі) відсотків учасників дослідження вбачають причину вбивства в особистому житті Нємцова, 2,8 відсотків (744) - у бізнесі. З точки зору 1,6 відсотка (409) опитаних, у смерті винні ополченці Донбасу.

Більшість респондентів обрали варіант «важко відповісти» - таких 31,2 відсотків (8,2 тисячі).