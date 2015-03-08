Помер глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви

Про це повідомляє Релігійно-інформаціна служба України з посиланням на сайт Київської вірменської громади.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття духовенству та віруючим Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви з приводу смерті Глави єпархії Архієпископа Григоріса Буніатяна.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«З глибоким сумом я сприйняв звістку про смерть Архієпископа Григоріса Буніатяна. З життя пішов видатний церковний діяч, духовний лідер вірменської громади України. Багато зусиль він докладав для розвитку державно-церковних взаємин та налагодження конструктивного міжконфесійного діалогу. У наших серцях назавжди залишиться світла пам’ять про нього. Царство йому небесне!», – говориться у співчутті глави держави.

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*** Архиєпископ Григоріс Буніатян народився 26 серпня 1946 року. Рукоположений 1969 року, став парохом вірменської громади у Ростові. Протягом 1971-73 і 1975-79 рр. був парохом для вірмен в Ліоні та Парижі.

1975 р. возведений у сан архимандрита, у 1979-80 рр. був ректором семінарії в Ечміадзіні. 26 жовтня 1983 р. рукоположений в єпископи.

У 1981-1990 рр. очолював вірменську єпархію в Аргентині, а з 1990 по 1997 р. — в Шираку (Вірменія). 2000-2001 рр. очолював єпархію в Армавірі (Росія).

2001 року Католікос всіх вірмен Гарегін ІІ іменував його главою Української єпархії ВАЦ з центром у Львові.