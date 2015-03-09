У Харкові через загрозу теракту відмовилися від ходи до дня народження Шевченка

У Харкові активісти через загрозу вчинення теракту відмовилися від проведення ходи з нагоди 201-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Про це кореспондента УНІАН повідомив активіст, представник "Громадської варти Харкова" Валентин Бистріченко.

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"Ходи не буде. Ми поспілкувалися з нашими побратимами з СБУ, МВС, вони сказали, що буде важко забезпечити безпеку людей. Щоб не наражати нікого на небезпеку, ми відмовилися від ходи", - сказав Бистріченко.

Водночас, за його словами, сьогодні представники Харківської облдержадміністрації та деякі громадські організації покладуть квіти до монумента Шевченку на вулиці Сумській, о 12.00 решта патріотичних громадських організацій також біля пам’ятника Шевченку проведуть молебень за всіма загиблими під час АТО та внаслідок терактів.

Бистріченко додав, що під час заходу громадськість буде збирати кошти для надання допомоги родинам загиблих і поранених внаслідок теракту, скоєного в Харкові 22 лютого. Він наголосив, що, крім того, під час мітингу громада висловиться на підтримку заступника начальника Харківського міськуправління міліції Олега Матроса, якого затримали минулого тижня за підозрою в хабарництві.

"Громада бере відповідальність за нього. Ми не віримо, що він брав хабар, ми стояли пліч-о-пліч на майдані, і це людина, яка першою з рукою на серці співала гімн України", - сказав активіст, додавши, що учасники мітингу збиратимуть підписи на підтримку Матроса під зверненням до президента України, керівництва Міністерства внутрішніх справ і Генпрокуратури.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого під час ходи проукраїнських активістів у Харкові стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 людини, 9 отримали поранення.

7 березня Харківська міськрада на погоджувальній комісії з огляду на терористичну загрозу рекомендувала громадським організаціям відмовитися від ідеї проведення ходи від пам’ятника Шевченку на вулиці Сумській до площі Конституції.