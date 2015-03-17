Постраждалим у ДТП в Костянтинівці виплатять компенсацію - Кіхтенко

Про це заявив голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко, повідомляє 112.ua.

"Сьогодні надана допомога сім'ї, яка постраждала в цьому страшному ДТП. Є розуміння в цьому плані з Міноборони, буде надана відповідна компенсація", - заявив Кіхтенко.

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За його словами, життю жінки, яка постраждала в ДТП, нічого не загрожує, надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а супроводжуюча її жінка з немовлям госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.

Стихійний мітинг, що розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень у будівлі, де проживають українські військові.