Прокурор Києва здивований відкриттям щодо нього кримінального провадження

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для мене сьогодні було відкриттям, що Головне слідче управління Генпрокуратури у скоєнні ряду злочинів відкрило стосовно мене кримінальне провадження, яке виходить із звернення нардепа Купрія, що з 2007 року я займався кримінальною діяльністю», - сказав Юлдашев.

Він зазначив, що «також для нього є дивним обвинуваченням у начебто кришуванні проституції, грального бізнесу тощо».

Водночас Юлдашев зазначив, що відповідно до чинного кримінально-процесуального кодексу слідчий має право відкрити кримінальне провадження за зверненням громадянина.

Читайте такожІгор Луценко вимагає відкрити провадження проти прокурора Києва

«Я думаю, що нічого страшного в цьому немає, Слідчі Генпрокуратури розберуться і приймуть рішення», - зазначив прокурор Києва, наголосивши водночас, що «ті факти, які вказані в заяві не підпадають під будь-яку критику».

Відповідаючи на запитання, з чим він може пов’язувати відкриття Кримінального провадження: помстою чи з розподілом сфер впливу певних олігархічних структур, Юлдашев сказав «Я не пов’язую це ні з будь-якою помстою, ні з тим, що за цим стоїть… Слідчі в будь-якому випадку розберуться». «Я не заперечую, щоб начебто моя причетність до злочинів була перевірена», - зазначив Юлдашев. Водночас він нагадав, що нещодавно у ЗМІ було оприлюднено документально підтверджену інформацію керівників районних прокуратур столиці, які вказували на протиправну діяльність заступника Генпрокурора Олексія Баганця у питанні щодо діяльності правоохоронних органів у закритті закладів грального бізнесу у Києві. Причому Юлдашев зазначив, що відповідні матеріали з цього приводу були надіслані для реагування на ім’я Генпрокурора, але на даний час реакції немає.

«Я передбачаю, що сьогоднішнє рішення заступника Генпрокурора щодо відкриття кримінального провадження викликане моєю позицією щодо позиції прокурорів… Я також маю інформацію, що ця інформація є предметом перевірки служби внутрішньої безпеки Генпрокуратури», - зазначив прокурор Києва. Також він уточнив, що на даний час у рамках відкритого кримінального провадження, він не має будь-якого процесуального статусу і повідомлення про підозру йому не вручене.