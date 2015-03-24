USAID допоможе Мін'юсту реформувати органи юстиції

Відповідний протокол про співробітництво було підписано у вівторок в Києві, повідомила прес-служба Мін'юсту.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, основними завданнями документа є технічна, експертна та фінансова підтримка реформ, які розпочаті і вводяться міністерством у сфері органів юстиції та судової системи.

«Перший блок реформ, який буде реалізовуватися спільно з USAID, пов'язаний з реформуванням судової системи. Був прийнятий Закон про справедливому суді. Зараз ми маємо позитивні висновки Венеціанської комісії щодо цього закону. Зараз основним завданням спільної роботи є подальше реформування і зміни в Конституцію в частині того, щоб Україна отримала дійсно незалежну і сильну судову систему з чесними і справедливими судами», - зазначив глава Мін'юсту.

Другий блок, за словами міністра, стосується співпраці з експертами USAID в частині реалізації Закону про очищення влади. Цей закон також отримав позитивні оцінки експертів ВК і був визнаний унікальним законодавчим актом, який відрізняється від практик, які мали місце у країнах Східної Європи. «Спільно з USAID ми проводимо програму навчання наших співробітників люстрационного департаменту з ознайомлення з кращими практиками проведення люстрації в країнах Східної Європи», - зазначив Павло Петренко.

Третім блоком спільної роботи стане проведення фахівцями Агентства США з міжнародного розвитку моніторингу реформ в системі юстиції. «Наші партнери з USAID висловили згоду на проведення моніторингу реформ на місцях за практиками пілотних проектів з залученням відповідних громадських організацій. Це буде найкращий і найбільш об'єктивний вимір наших реформ», - підкреслив глава Мін'юсту.

Ще одним важливим напрямком співпраці стане просвітницька робота та захист прав людини. Адже Мін'юст отримав функцію надання правової допомоги громадянам, які не мають можливості отримати допомогу адвокатів за гроші. «Ми розгортаємо широку мережу центрів правової допомоги. Завдяки реалізації цього проекту малозабезпечені Українці зможуть отримати якісну правову допомогу за державний рахунок», - поінформував міністр юстиції.

Останній блок, прописаний в документі, стосується перекладу публічних сервісів, які надає Мін'юст, в електронний формат. «Наше спільне завдання - провести роз'яснювальну та просвітницьку роботу серед громадян і підприємців. Щоб вони активно користувалися цими сервісами без контакту з чиновниками. Мова йде про 5 млн контактів щорічно», - резюмував Павло Петренко.

Зі свого боку керівник проекту «Справедливе правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Девід Вон зазначив, що сприяння вдосконаленню роботи української судової системи є пріоритетом роботи проекту.

«Особливу увагу ми будемо приділяти налагодженню діалогу між судами та суспільством, питань покращення доступу до правосуддя, а також збільшення прозорості та підзвітності судової системи», - зазначив американський експерт.

За його словами, підписаний протокол про співпрацю також передбачає підтримку конституційного процесу в Україні, покращення порядку проведення перевірок державних чиновників і суддів, а також реалізацію програм з підвищення знань представників органів юстиції. «Ще один важливий напрямок співпраці - залучення представників громадянського суспільства до здійснення моніторингу діяльності урядових установ та проведення просвітницької роботи серед громадян», - підкреслив Девід Вон.