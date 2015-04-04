У Запоріжжі затримали трьох причетних до замовленого "ДНР" теракту

У Запоріжжі затримали трьох жителів, причетних до організації вибуху біля штабу Самооборони Запоріжжя, розташованого в будівлі облдержадміністрації і облради.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова, «троє ніде не працюючих мешканців Запоріжжя були затримані сьогодні, 4 квітня, в ході спецоперації, яка проводилася співробітниками УСБУ та прокуратури Запорізької області».

Прокуратура пред'явила затриманим підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України «Терористичний акт, вчинений групою осіб за попередньою змовою».

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Як повідомляв УНІАН, вночі 25 березня біля штабу Самооборони Запоріжжя, що займає приміщення на першому поверсі будівлі Запорізької ОДА та облради стався вибух саморобного вибухового пристрою, який, за даними експертів, було виготовлено кустарним способом з азбестової труби, пластикової ємності з мисливським порохом і «начинки» з різноманітних металевих предметів.