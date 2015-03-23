У Запоріжжі офіцера військової авіації засудили до 12 років за державну зраду

Як повідомили УНІАН в Управлінні СБУ в Запорізькій області, співробітники якого затримали зловмисника восени 2014 року, відповідне рішення виніс сьогодні суд Ордженікідзевського району Запоріжжя.

«Суд визнав офіцера військової авіації - штурмана однієї з військових частин, що дислокуються в Харківській області, винним у збиранні з метою передачі ФСБ РФ, секретної інформації: даних, які використовуються під час польотів винищувачів ЗСУ. Зокрема - радіочастот бойових літаків, системи паролів, позивних і маршрутів пересувань частин збройних сил», - повідомили в УСБУ.

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Як повідомляв УНІАН, офіцера ВПС України, 1983 року народження, було затримано співробітниками УСБУ в Запорізькій області у вересні 2014 року при спробі передачі інформації, яка є державною таємницею. Дії офіцера були кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).