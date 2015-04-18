Україна посіла 37 місце в рейтингу найвпливовіших у світі паспортів

Про це йдеться у дослідженні фінансової компанії Arton Capital, що спеціалізується на наданні послуг багатим людям в отриманні кількох громадянств, передає passportindex.org. «Дослідження показує, який паспорт дозволяє його власнику досягти найбільш глобальної мобільності на основі того, скільки країн світу вони можуть відвідати без візи», - йдеться в матеріалі американського видання CNN Money.

Читайте такожЗ квітня дані про дітей більше не вноситимуть до закордонних паспортів батьківЗгідно з даними Arton Capital, Україна випередила такі країни як Боснія і Герцеговина, Нікарагуа і Албанія. Випереджають за цим показником український паспорт Молдова, Росія та Чорногорія.

Паспорта США і Великої Британії посіли перше місце в рейтингу найвпливовіших у світі документів, що посвідчують особу, дають своїм власникам безперешкодний доступ до 147 країн.

«Паспорти найбільш густонаселеної країни в світі, Китаю, пропонують своїм власникам швидкий доступ до 74 країн. Індійським паспортами не так пощастило - простий доступ до 59 країн. Російський паспорт забезпечує 98 варіантів країн», - зазначає CNN.

Рейтинг топ-паспортів: США, Велика Британія - 147 країн; Франція, Південна Корея, Німеччина - 145 країн; Швеція, Італія - 144 країни; Данія, Сінгапур, Фінляндія, Японія, Люксембург, Нідерланди - 143 країни; Швейцарія - 142 країни.

В нижній частині списку розташувалися Конго, Ємен, Центрально-Африканська Республіка Косово з 41 країною; Екваторіальна Гвінея, Бутан, Коморські Острови, Бурунді - 40 країн, Сомалі, Еритрея - 39 країн; Афганістан, Джібуті, Ірак, Ефіопія, Непал - 38 країн; Південний Судан, Соломонові Острови, Палестина, Сан-Томе і Прінсіпі, М'янма - 28 країн.