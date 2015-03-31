В Україні замінять внутрішні паперові паспорти пластиковими картами

Як повідомив заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків, відповідний документ Кабмін підписав у понеділок, 30 березня, передає "Новое время".

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"Вчора уряд затвердив картку, яка повинна замінити внутрішній паспорт", - сказав Дмитро Шимків.

Деталі нового формату, а також, які зміни у внутрішньому паспорті очікують українців, поки не повідомляються.

Нагадаємо, 19 березня голова Державної міграційної служби Сергій Радутний анонсував, що почати розробку українських паспортів у формі карток його відомство планує до кінця 2015 року.