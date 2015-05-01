У Тернополі горів мікроавтобус, яким волонтери возили допомогу в зону АТО (відео)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про те, що на вул. Пушкіна, 1 горить автомобіль Nissan Primastar надійшло сьогодні о 03.05.

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На час прибуття рятувальників полум’ям було охоплена задня частина автобуса. Пожежа швидко поширювалась. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось швидко локалізувати та повністю ліквідувати пожежу, а також запобігти перекиданню полум’я на транспортний засіб, що знаходився поруч.

За даними правоохоронців, мікроавтобус використовували активісти складу допомоги бійцям АТО для перевезення зібраних продуктів та речей на схід України.

Власники автомобіля пов’язують пожежу автомобіля зволонтерською діяльністю.

Як повідомили кореспондента УНІАН у секторі громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).