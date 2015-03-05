ВР зняла обмеження для волонтерської діяльності

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 256 народних депутатів із 300, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив перший заступник голови Комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Микола Величкович, для уникнення корупційних ризиків комітетом було запропоновано, щоб отримувачами волонтерської допомоги моли були лише фізичні особи, а також юридичні особи, які є неприбутковими.

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Також передбачено, що договір із провадження волонтерської діяльності в обов'язковому порядку укладається за бажанням волонтера та при наданні волонтерської допомоги на спортивних заходах, при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також договір про надання волонтерської допомоги в обов'язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.

Як зазначається у висновку профільного комітету до документа, законопроектом пропонується надати право здійснювати волонтерську діяльність без обмежень всім організаціям та установам, скасувати можливість в судовому порядку позбавлення юридичної особи права займатися волонтерською діяльністю, зняти вікові обмеження для волонтерів, відмовитися від існування центрального органу виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності, договорів про провадження волонтерської діяльності та надання волонтерської допомоги, замінити обов’язкове страхування волонтерів на добровільне тощо.