В Україні оголошено штормове попередження

За даними Гідрометеоцентру в Україні пройдуть дощі, місцями сильні з грозами та шквалами. Температура повітря вдень складе 23-27 градусів тепла, а вночі буде +10-13°С.

Читайте такожТриденні вихідні потішать українців потеплінням до +28Через дощову погоду у річках почав підніматися рівень води. "30 травня – 1 червня на річках басейнів Прип'яті та Західного Бугу продовжиться поступовий підйом рівнів води на 0,2-0,7 метра, що буде супроводжуватися початковим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь у Волинській області", – йдеться в повідомленні Укргідрометеоцентрі.