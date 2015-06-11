ДСНС: на палаючій нафтобазі під Києвом стався прогнозований вибух

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 22:10 10 червня стався прогнозований вибух. Орієнтовно вибухнуло 4-5 цистерн об’ємом 55-75 тон. Оскільки вибух був прогнозований, завчасно була відведена вся техніка і особовий склад, саме тому жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

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