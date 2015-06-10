Рятувальники очікують ще низку вибухів на палаючій нафтобазі під Києвом - "Азов"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби полку «Азов», який перебуває на місці події, у Facebook.

"За ніч сталося кілька вибухів. Є жертви. Як зазначають пожежники, на даний момент вони запобігають займанню полум'я на сусідніх резервуарах і охолоджують їх. Вони чекають догорання пошкодженого резервуару, оскільки загасити його неможливо. За попередніми прогнозами, нафтобаза буде горіти ще 1-2 доби", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, під час гасіння постраждали пожежники.

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"За прогнозами, це не останні вибухи, тому рятувальники готуються до них", - повідомили в «Азові».

І додали: "Найбільша загроза, яка зараз існує, - це дощ. Він призведе до катастрофічного забруднення місцевості".

Тим часом, епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом вже локалізовано. На нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

В результаті пожежі загинули чотири людини: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.