Рятувальники очікують ще низку вибухів на палаючій нафтобазі під Києвом - "Азов"
На нафтобазі у Київській області вночі прогриміли декілька вибухів, внаслідок яких є постраждалі.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби полку «Азов», який перебуває на місці події, у Facebook.
"За ніч сталося кілька вибухів. Є жертви. Як зазначають пожежники, на даний момент вони запобігають займанню полум'я на сусідніх резервуарах і охолоджують їх. Вони чекають догорання пошкодженого резервуару, оскільки загасити його неможливо. За попередніми прогнозами, нафтобаза буде горіти ще 1-2 доби", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби, під час гасіння постраждали пожежники.
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"За прогнозами, це не останні вибухи, тому рятувальники готуються до них", - повідомили в «Азові».
І додали: "Найбільша загроза, яка зараз існує, - це дощ. Він призведе до катастрофічного забруднення місцевості".
Тим часом, епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом вже локалізовано. На нафтосховищі у Василькові повністю вигоріли вже 4 ємності з нафтопродуктами.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
В результаті пожежі загинули чотири людини: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих.