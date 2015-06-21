На нафтобазі під Києвом досі триває перекачування пального - ДСНС

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Продовжується перекачування пальної суміші від резервуару № 3 об’ємом 900 куб.м. до резервуару № 5 дизельної групи об’ємом 900 куб.м. Загалом перекачано понад 300 куб.м. пальної суміші", - йдеться у повідомленні.

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Перекачування залишків дизельного палива з резервуарів нафтобази "БРСМ-Нафта" в резервуари нафтобази "КЛО" не проводилося.

Загалом перекачано 3 тис. 152 куб. м дизпалива. У резервуарі №2 дизельної групи нафтобази "БРСМ-Нафта" залишається близько 400 куб. м дизпалива, відкачаного з частково зруйнованих резервуарів, а в резервуарі №1 дизельної групи - близько 500 куб. м бензину, перекачаного з пошкоджених резервуарів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта» в смт. Глеваха Васильківського району Київської області тривала з 8 по 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.