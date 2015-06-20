На нафтобазі під Києвом вночі стався прорив трубопроводу, яким перекачували бензин з резервуарів

На нафтобазі компанії «БРСМ-нафта» поблизу Києва сьогодні вночі стався прорив магістрального трубопроводу, яким перекачували бензин з резервуару № 3 об’ємом 900 куб. м до резервуару № 5 дизельної групи об’ємом 900 куб. м.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, роботи тимчасово призупинено до відновлення магістральної лінії.

Перекачування залишків дизельного пального з резервуарів дизельної групи нафтобази «БРСМ-нафта» до резервуарів нафтобази КЛО не проводилося.

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Всього перекачано 3 тис. 152 куб. м дизельного пального. У резервуарі № 2 дизельної групи нафтобази БРСМ залишається близько 400 куб. м дизельного пального, відкачаного з пошкоджених та частково зруйнованих резервуарів.

На місці пожежі, що тривала з 8 по 17 червня, ознак горіння не спостерігається.

Нафтобаза охороняється силами Національної гвардії, доступ на територію об’єкта обмежено.

На місці події в цілодобовому режимі позмінно працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ДСНС України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта» в смт. Глеваха Васильківського району Київської області тривала з 8 по 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб, ще 15 постраждали.