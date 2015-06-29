Міноборони: В Україні з'явиться електронна база призовників

20:44, 29 червня 2015
Суспільство
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У Міністерстві оборони України розроблено та ініційовано зміни до законодавства щодо створення електронної бази призовників.

Призовники / Фото УНІАН

Невдовзі в Україні запрацює електронний облік призовників.

Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до Закарпатської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

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"У Міністерстві оборони України розроблено та ініційовано зміни до законодавства щодо створення електронної бази призовників", - сказав Полторак. - Уже розроблено програмне забезпечення та виділено кошти, найближчим часом ми чекаємо на підписання відповідного закону".

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