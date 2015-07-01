На Луганщині попередили скоєння теракту на автошляху, який використовується силами АТО

12:51, 01 липня 2015
Суспільство
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Служба безпеки України попередила скоєння теракту в Луганській області на автошляху, який активно використовується силами антитерористичної операції для переміщення особового складу та військової техніки.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники спрецслужби спільно з бійцями 24-ї механізованої бригади виявили саморобний вибуховий пристрій на узбіччі автотраси неподалік с. Боровське в районі Сєверодонецька. Ця дорога служить не лише для переміщення армійських підрозділів, а й для пересування цивільного населення і гуманітарних вантажів.

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Встановлений бойовиками вибуховий пристрій дистанційного підриву був ретельно замаскований. Він складався із 400-грамової тротилової шашки з електродетонатором, з’єднаної з пострілом гранатомета для збільшення осколкової вражаючої дії.

Вибуховий пристрій знешкоджено. Тривають оперативно-слідчі дії із встановлення кола осіб, причетних до підготовки теракту.

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