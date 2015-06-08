На Донеччині семеро військових підірвалися на міні
Семеро українських військовослужбовців загинули на Донеччині.
Про це "5 каналу" повідомив речник штабу АТО "Сектору Б" Євген Силкін. Трагедія сталася пообіді поблизу Красногорівки. Автомобіль, на якому пересувалися бійці, наїхав на протитанкову міну.
"Сьогодні о 14 годині навколо населеного пункту Красногорівка в результаті наїзду на протитанкову міну вибухнув автомобіль інжинерного підрозділу ЗСУ, що перевозив боєзапас на позиції українських військ. 7 військовослужбовців, шестеро із яких мобілізовані і один контрактник, загинули на місці", - повідомив Силкін.
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Нагадаємо, 7 червня поблизу Маріуполя вибухнув катер Держприкордонслужби України. Двоє прикордонників, які знаходилися на ньому, виявили на поверхні води саморобний вибуховий пристрій бойовиків. Він складався з дерев'янної хрестовини, пінопластових елементів та предмета, схожого на металевий циліндр з маячком. Прикордонники прийняли предмет за радіобуй та намагалися його підтягнути до судна. В результаті вибуху один з них загинув.